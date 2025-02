Lortica.it - Cos’è davvero un’opera d’arte?

L’analisi estetica non è altro che quel procedimento critico attraverso cuiviene considerata o qualificata come arte.Fu Aristotele a definire l’estetica nell’ambito della logica, sostenendo che ogni ragionamento può essere ricondotto, attraverso formule essenziali, a sillogismi perfetti (Analitici Primi). Questo metodo venne poi applicato anche al campo artistico. Nella Poetica, Aristotele afferma che, per alcuni brani difficili da valutare, è necessario ricondurli ai loro punti essenziali per facilitarne la comprensione e la valutazione.“Se siete arrivati fin qui e non ci capite niente, non preoccupatevi: siete normodotati intellettualmente!”Solo con Kant, nel 1790, si afferma il concetto di autonomia dell’arte. Anche se già in epoca greca i seguaci di Platone attribuivano all’arte un significato moralistico o allegorico, è con la Critica del Giudizio e l’analisi del Bello e del Sublime che Kant definisce un nuovo canone di valutazione estetica.