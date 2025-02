Gamberorosso.it - Cosa mangiano i calciatori. Ecco la dieta speciale di Ronaldo, Antonio Conte e dell'Atalanta dei record

Calcio ed enogastronomia hanno qualin comune? O sono solo mondi lontani? Gli ambiti non sono certamente affini, eppure l'intreccio è inevitabile. Nonostante gli stipendi faraonici li pongano su un piedistallo, ie bevono come noi. O quasi, visto che le capacità di spesa non sono proprio le stesse. Di giocatori che hanno alzato il gomito a tavola è piena la storia. Quanti talenti sono stati apostrofati da media e allenatori come atleti «grassi»? Come dimenticare Il Fenomeno,Luís Nazário de Lima, soprannominato El Gordo durante la sua permanenza al Real Madrid. Giornalisti e tifosia camiseta blanca non hanno risparmiato nemmenoCassano che inizia la propria avventura tra i galácticos già con qualche chilo di troppo, condizione che gli costa l’appellativo non più gratificante di El Gordito.