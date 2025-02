Cinemaserietv.it - Cosa c’è di vero nel film Rapito, secondo la pronipote di Edgardo Mortara: “Ci sono testimonianze”

Leggi su Cinemaserietv.it

, ildi Marco Bellocchio che racconta la vicenda diil bambino ebreo che, nel 1858, a Bologna, fu sottratto alla propria famiglia dalle guardie papali per ordine di Papa Pio IX, è sostanzialmente fedele ai fatti realmente accaduti, anche nelle scene più dure. Lo ha dichiarato ladi, Elèna, sottolineando che le poche libertà narrativedovute alla necessità di sintetizzare i fatti.Una scena didi Marco BellocchioIn un’intervista a Repubblica, Elènaha spiegato“Ilè sostanzialmente fedele, con le inevitabili libertà di chi è costretto a sintetizzare i fatti e ricostruirli davanti a noi con la forza dell’immaginazione. Ad esempio è fedele nella scena in cui il Pontefice nasconde sotto il suo mantelloche gioca a nascondino, o in quella in cui il giovane per andare incontro al Papa lo fa quasi cadere, e quello gli chiede di leccare il pavimento, creando croci penitenti.