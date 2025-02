Ilrestodelcarlino.it - Corso teorico e pratico per il primo soccorso pediatrico a Colli

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

del Tronto, grazie alla collaborazione di Stefania (Belle Epoque - meraviglie per bambini), l’ostetrica Elisabetta Matricardi e l’Azzurra Academy c’è un, per ilsoc. Un’opportunità di formazione fondamentale per chi si occupa della salute dei più piccoli per imparare a gestire le emergenze con i giusti strumenti e per offrire unintervento efficace a bambini da 0 a 6 anni. L’appuntamento è per domenica 9 febbraio, alle 9.30, nel negozio Belle Epoque Meraviglie per bambini in via Salaria. Info : Stefania Leoni 3282761572 o Elisabetta Matricardi 3894887921.