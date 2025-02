Lanazione.it - Corsi e ricorsi: quando Cosmi debuttò

Che la trasferta di Gubbio sia decisiva per la panchina di Troise è cosa nota dopo la fiducia a tempo che il presidente Manzo di fatto gli ha concesso dopo le 24 ore di riflessioni all’indomani della sconfitta contro il Pontedera. Quella dello stadio Barbetti sarà la prima di due trasferte consecutive. Gli amaranto, infatti, saranno impegnati successivamente al Liberati di Terni contro la Ternana. Un doppio confronto che rappresenta un crocevia fondamentale. Le due trasferte umbre tasteranno il polso all’Arezzo e sopratutto decideranno il futuro dell’allenatore, mai così in bilico come in questo momento della stagione. Intanto per battere il Gubbio ci sarà da sfatare anche la cabala: in terra eugubina il cavallino ha vinto una sola volta che risale ormai a ben 85 anni. Era il 5 febbraio 1940: finì 2-0 con i gol di Bazzanti e Pucci.