Corsi d’acqua più sicuri. Operazione da 2 milioni per l’Arno e i suoi affluenti

Un maxi investimento di quasi duedi euro per la manutenzione ordinaria deinel 2024 e nel 2025 la cifra supererà quota duee mezzo. Il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno ha concluso da poco gli interventi del cronoprogramma dello scorso anno nella vallata per mantenere in efficienzae i. In ordine di tempo gli ultimi lavori hanno riguardato la "battaglia" contro il temuto Poligono del Giappone, la pianta infestante che ha già colonizzato 25 chilometri di sponde di torrenti e borri valdarnesi mettendo in pericolo la stabilità degli argini e l’ecosistema. Per contenere la diffusione della specie aliena la strategia che si è dimostrata più efficace è di ritardarne lo sfalcio al termine della stagione vegetativa, ovvero a fine dicembre. Solo la punta dell’iceberg di una intensa programmazione incentrata con particolare attenzione sulla "cura" dei tratti che attraversano i centri abitati e che scorrono in prossimità delle aree produttive e commerciali.