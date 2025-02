Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Napoli-Garnacho, le parole di Amorim per convincerlo a restare

2025-01-31 17:25:00 Arrivano conferme dal:Ilcontinua la ricerca per il successore di Kvaratskhelia. Uno dei principali nomi rimane quello di Alejandro, anche se la trattativa non si sblocca ed è diventata una corsa contro il tempo. A complicare le cose per gli azzurri ci sono le frasi diin conferenza stampa proprio sull’argentino.in conferenza su: “Vogliamo continuare a migliorare“Queste le suein conferenza stampa: “Penso che non stia migliorando a causa mia, è cambiato subito da quando contro il City l’ho lasciato fuori. È cambiato in tutto, nell’approccio quando parlo con lui, nel modo in cui si riprende. A volte capisce che sono un allenatore diverso, che sono esigente a modo mio, a volte è duro il primo impatto. Sono un tipo di allenatore diverso e capisce che non è mai in senso negativo, è sempre per lui, ma io sono una persona diversa.