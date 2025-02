Ilrestodelcarlino.it - Correggio, operazione sicurezza su strade e locali pubblici

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

(Reggio Emilia), 1 febbraio 2025 - Ore di serrati controlli, da ieri pomeriggio fino a tarda sera, nella zona di, con i carabinieri della locale caserma, della Compagnia di Reggio, del Nucleo ispettorato del lavoro, del Nas di Parma con una unità cinofila di Bologna impegnati sul territorio con una ventina di operatori per prevenzione e contrasto ai reati, in particolare in vista del fine settimana. Durante i controlli, i militari hanno identificato un centinaio di persone, tra cui una dozzina di pregiudicati, controllato 50 autoveicoli, effettuato ispezioni esercizi, rilevando in una pizzeria violazioni per mancanza requisiti igienici, omessa indicazione sostanze allergizzanti negli ingredienti, mancato rispetto delle procedure di igiene e inosservanze nei confronti dei lavoratori, con la contestazione di sanzioni per oltre settemila euro.