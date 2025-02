Iltempo.it - Corona: Non abbandono la politica, mio canale Youtube può trasformarsi in partito politico

Leggi su Iltempo.it

(Agenzia Vista) Milano, 01 febbraio 2025 “Il miopuò essere antesignano tra tre quattro anni di unche, come hanno fatto I 5 Stelle, vinca le elezioni.” Così Fabrizioa margine della presentazione del suo libro “La grande menzogna” in Mondadori in Piazza Duomo a Milano. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev