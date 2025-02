Ilrestodelcarlino.it - Controlli interforze in aree a rischio

Gli episodi di criminalità che si sono verificati negli ultimi giorni hanno rinnovato l’allarme sicurezza e il sindaco Massimiliano Ciarpella si è subito confrontato con la Prefettura e le forze dell’ordine per chiedere di intensificare inel territorio elpidiense e in particolare nelle zone più ‘sensibili’. Ed è stato lo stesso sindaco a dare notizia del fatto che ieri pomeriggio, agenti della Questura, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza con l’ausilio dell’unità cinofila e la Polizia Locale, hanno effettuato deinella zona del centro città quella che, nei giorni scorsi, è stata maggiormente ‘bersagliata’. "Lavoriamo insieme, a tutto campo e con la massima determinazione – ha detto il primo cittadino – per allontanare chi si rende protagonista di illeciti, situazioni di disturbo o comportamenti inadeguati".