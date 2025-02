Anteprima24.it - Controlli anti droga a Sorrento, arrestati due pusher

Tempo di lettura: < 1 minutoper i carabinieri della compagnia di. A finire in manette un 20enne già noto alle forze dell’ordine. I militari hanno fermato il ragazzo mentre era in sella a un Honda Sh. Perquisito, è stato trovato in possesso di 130 grammi di hashish e di 20 grammi di marijuana. I carabinieri hanno deciso di perquisire anche l’abitazione del 20enne e lì sono stati rinvenuti altri 20 grammi di, diverso materiale per il confezionamento e la somma in contdi 850 euro. Nelle stesse ore, nella centralissima piazza Veniero a, i carabinieri della locale stazione hanno arrestato un 40enne. L’uomo – già arrestato lo scorso 18 gennaio – è stato fermato mentre era in sella ad una bici elettrica. Perquisito, è stato trovato in possesso di 16 grammi di cocaina già pronta per essere venduta in dosi e della somma in contdi 430 euro ritenuti provento del reato.