Quifinanza.it - Contributi colf e badanti in aumento, le tabelle dell’Inps per il 2025

Leggi su Quifinanza.it

L’Inps, con la circolare n. 29/, ha reso noti gli importi deiprevidenziali per ildovuti dai datori di lavoro per i propri collaboratori domestici, come. dai dati che sono stati resi noti, emerge un leggerodegli importi rispetto a quelli del 2024. Vediamo nel dettaglio.: l’degli importiCon la circolare n. 29/, l’Inps ha pubblicato lecon i valori di riferimento per il calcolo deidovuti per i lavoratori domestici, come. I dati mostrano un leggerodegli importi rispetto al 2024. Lepubblicate riportano gli importi deisu base oraria e i coefficienti di ripartizione che variano in base alle fasce di retribuzione.Il calcolo deiper i lavoratori domestici tiene conto di quattro fattori:la retribuzione orariail numero delle ore contrattuali dichiarateil contributo CUAF, Cassa Unica Assegni Familiarila tipologia del contratto di lavoroLa circolare conferma, come già avvenuto lo scorso anno, la riduzione dell’aliquotava per l’assicurazione contro la disoccupazione (NASpI) a favore dei datori di lavoro che versano il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari).