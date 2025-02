Ilgiorno.it - Contrassegno disabili. Ecco come ottenerlo

Leggi su Ilgiorno.it

Un totem al pianterreno per il rilascio, al via la sperimentazione del Cude (ilunico disabile) “fai da te“. Permetterà ai cittadini con mobilità ridotta di ottenere rapidamente il, documento valido in tutta Europa per la libera circolazione (anche nelle aree Ztl) e sosta senza rischio multe. L’autorizzazione avrà validità di cinque anni. Le istruzioni. I cittadini destinatari dovranno accedere al sito del Comune di Cassina, raggiungere la sezione “sportello telematico“ e cliccare su “chiedere ilper veicoli a servizio dei“. Sarà necessario essere muniti di codice identificativo o sistema di autenticazione (Carta di identità elettronica o Spid). Entro 7 giorni lavorativi ilsarà disponibile per l’utente e ritirabile. "Uno strumento in più – dice il consigliere delegato alla mobilità Gaetano Greco (nella foto) – per le persone svantaggiate e con mobilità ridotta".