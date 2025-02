Anteprima24.it - Continua in Irpinia la campagna dei Carabinieri contro le truffe agli anziani

Tempo di lettura: < 1 minutoIl Comando Provinciale deidi Avellino rafforza il proprio impegno per la sicurezza dei cittadini, proseguendo con ladi prevenzionele, promossa dal Comando Generale dell’Arma dei. L’obiettivo è quello di sensibilizzare e informare una delle fasce più vulnerabili della popolazione, attraverso iniziative mirate e di grande impatto sociale.Nel pomeriggio di ieri, il Comandante della Stazionedi Ariano Irpino ha incontrato la comunità di località Torreamando, all’interno della sala convegno annessa alla chiesa Santa Maria Assunta in Cielo.In particolare, il Maresciallo ha offerto preziosi consigli per prevenire le, un fenomeno odioso che colpisce in modo particolare la fascia più anziana della popolazione.