Ilnapolista.it - Conte: «Sul mercato il Napoli ha parametri da rispettare e poi deve convincere i calciatori a venire»

L’allenatore del, Antonio, in conferenza stampa ha parlato dia modo suo. Ha infatti precisato che ilnon può fare ilche conducono le big in Europa. Il club di De Laurentiis ha deida, ee la sua squadra hanno il dovere, in ogni caso, di “portare la nave in porto nelle migliori condizioni”.Leggi anche: Ilrifiuta le offerte di Lazio e Bologna per Ngonge. Se nessuno entra, nessuno esce: «Non possiamo lamentarci, portiamo la nave in porto nelle migliori condizioni»Rimpianto di una sessione diin cui non sono arrivati giocatori per lottare, di non aver preso giocatori in vista di questo fine campionato?«Bisogna aspettare la fine dele trarre delle conclusioni da parte vostra. A me sposta poco. Sono preparato sia in una situazione che nell’altra.