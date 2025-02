Spazionapoli.it - Conte sfida Ranieri, duello storico: il bilancio è a senso unico, ma occhio alle sorprese

Leggi su Spazionapoli.it

Ultimissime Calcio Napoli –torna are, ilè ama non mancano letra i precedentiPer le ultimissime calcio Napoli un focus sullatra Antonioe Claudioin vista del big match dell’Olimpico in programma domani, 2 febbraio. La Roma è pronta a ospitare la capolista, che non ha intenzione di cadere in passi falsi che possono costare carissimo. I partenopei hanno una chance gigante dopo il pareggio dell’Atalanta, ma soprattutto in seguito al derby tra Milan e Inter che verrà giocato proprio prima della gara nella capitale.Per riuscire a mantenere la testa della classifica e, addirittura provare ad allungare, il Napoli dovrà superare una Roma agguerrita in casa. Antonioè consapevole delle insidie di una partita come quella di domani e non sottovaluta Claudio