Ilnapolista.it - Conte: «Kvara non è stato sostituito, non dobbiamo buttare fumo negli occhi» – LIVE

Leggi su Ilnapolista.it

Mentre Antonio, allenatore del Napoli, attende ancora il sostituto ditskhelia, ceduto per 75 milioni al Paris Saint Germain, c’è da giocare (eccome) contro la Roma.è a Castel Volturno pronto a rispondere alle domande dei giornalisti.Leggi anche: Il Napoli che ha battuto l’Atalanta èbravo ma anche fortunato (Il Romanista)in conferenzaAllenatore da capolista si isola dal resto, mercato compreso?«Chi mi conosce sa benissimo che io non mi isolo, partecipo. Cerco di partecipare attivamente a tutte le problematiche societarie, risolvere il problema. Quindi comunque cerco di essere parte attiva. Cerco di dare la mia esperienza e la mia opinione per risolvere il problema, non togliere il problema. Molti si tolgono il problema e non lo risolvono del calcio, èsolo rimandato e ritornerà a bussare».