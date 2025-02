Ilnapolista.it - Conte: «Con questo gruppo si può continuare a crescere, è un gruppo “mentalizzato”»

Antonio, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa delle potenzialità dial di là del mercato che ad oggi non ha portato il sostituto di Kvaratskhelia. PerNapoli ha ancora margini di crescita.: «Io continuo a chiedere e ad alzare l’asticella»Possono cambiare le prospettive, le ambizioni con il mercato? Secosì com’è può tirar fuori ancor di più?«è unche comunque continuerà a volerè fuori da ogni dubbio. Un, ripeto sononto perché alla fine sta anche finendomeso. Inevitabile che in 40 giorni di mercato qualcuno potrebbe avere, chi gioca meno, qualche piccolo pensiero di voler trovare più spazio. Poteva accadere. Sta finendo e vedo l’aspetto positivo. Tutti quanti sono ben allineati e concentrati.