Conte avvisa il Napoli: "Roma con valori assoluti, sono cresciuti"

Si intrecciano inesorabilmente campo e mercato, con lache si prepara a salutare Zalewski e punta Biraghi per sostituirlo. Concentrazione però rivolta ad un big match contro ildove nessun errore sarà concesso, contro una squadra capolista in Serie A e reduce da 7 vittorie consecutive. Dal canto loro i giallorossi, trasferta di Alkmaar esclusa, hanno fatto vedere buone cose in casa, soprattutto in un Olimpico che continua ad essere arma in più della banda di Ranieri.Un aspetto sottolineato anche danella conferenza stampa della vigilia: “Laha deicome calcatori: Dybala, Paredes, Hummels, Svilar e tanti altri. È una rosa completa sia nell’11 titolare che nei sostituti. Sentivo che in casa , tra campionato ed Europa League, vengono da 7 vittorie consecutive, 23 gol fatti e solo 3 subiti.