Consiglio dei ragazzi, a Goro la visita alla stazione dell’Arma

Il neoelettocomunale deidiha vissuto, martedì scorso, un’esperienza unica e istruttiva. Gli undici alunni della scuola media "Alessandro Manzoni" che ne fanno parte, tra cui la giovane "sindachina", hanno potutore ladei Carabinieri di, accompagnati dsindaca Marika Bugnoli e dall’assessore Daniela Mangolini. Ad accogliere i giovani rappresentanti, sono stati il tenente Lucilla Esposito, comandante della Compagnia Carabinieri di Comacchio, e il maresciallo Marcella Alloni, Comandante delladi, insieme ai carabinieri Agnese Miselli e Giacomo Ceccarelli, che hanno illustrato loro le molteplici attività svolte dai Carabinieri per garantire la sicurezza e il benessere della comunità. Durante l’incontro, ihanno scoperto cosa accade dietro le quinte di una, un luogo che non è solo il cuore operativo delle attività di prevenzione e controllo, ma anche uno spazio di vita quotidiana per gli uomini e le donne