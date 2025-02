Ilrestodelcarlino.it - "Conoscere per decidere". Riparte la scuola di politica

per– i rischi della democrazia e le lezioni del passato" è il tema su cui ruoterà ladi formazione, organizzata a Porto San Giorgio per il settimo anno dalla fondazione San Giacomo della Marca, fondazione per la sussidiarietà. L’evento, vede impegnati come relatori docenti universitari, giuristi, giornalisti, esperti di geo-. Si alterneranno Luciano Violante (nella foto), Giorgio Vittadini, Alberto Jannuzzelli, Massimo Franco, Nadia Urbinati, Lorenzo Violini, Cesare Pinelli, Riccardo Sessa. I promotori dichiarano: " In un momento in cui il distacco dallaè sempre più marcato, come dimostrano le recenti percentuali di votanti ormai sotto al 50% degli aventi diritto, diventa sempre più urgente un contributo dei corpi intermedi per una formazioneche favorisca la partecipazione.