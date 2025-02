Juventusnews24.com - Conferenza stampa Thiago Motta pre Juve Empoli: «Quando non si vince non si sta bene. Dispiace non avere Kalulu, vi svelo questo su Veiga e Fagioli»

di Marco Baridonpre: le sue dichiarazioni alla vigilia del match della 23ª giornata di Serie A 2024/25(inviato all’Allianz Stadium) – Archiviata la sconfitta in Champions con il Club Brugge, ora per laè tempo di rituffarsi sulla Serie A, dove è reduce dal ko di Napoli. Bianconeri che ospitano all’Allianz Stadium l’di Roberto D’Aversa.Nel giorno di vigilia, sabato 1 febbraio,è intervenuto inalle 13.30 per presentare il match davanti ai media.ntusnews24 ha seguito LIVE le sue parole.CHE REAZIONE SI ASPETTA DOPO DUE RISULTATI NEGATIVI – «Una vittoria. Abbiamo una partita importante giocando in casa contro l’e vogliamo fare una grande partita per arrivare alla vittoria».COSA SI SENTE DI DIRE AI TIFOSI – «Noi siamo i primi a non essere contenti coi risultati, soprattutto gli ultimi due.