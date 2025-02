Juventusnews24.com - Conferenza stampa D’Aversa: «Juve in difficoltà, vorrà ripartire. Noi siamo in totale emergenza, servirà questo allo Stadium»

Anche Roberto D'Aversa è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Juventus–Empoli. Le dichiarazioni del tecnico sul match contro i bianconeri.

IN DIFFICOLTA' – «Sicuramente affrontiamo una squadra che è in difficoltà. Noi non possiamo ragionare sul fatto che troveremo una squadra in difficoltà. Vero che hanno perso due partite ma contro due squadre importanti come Napoli e Benfica. Noi dobbiamo ragionare su quali possono essere le nostre possibilità, non possiamo pensare di avere un impegno semplice. Siamo in emergenza, per cui dobbiamo essere convinti di fare risultato. Ma dobbiamo fare tutto al massimo».

DIFFERENZE CON L'ANDATA – «Loro hanno avuto più tempo per conoscersi, però quello a cui dobbiamo pensare è che l'aspetto tattico ti può dare una mano ma non sarà decisivo come la personalità e il coraggio».