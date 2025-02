Napolipiu.com - CONFERENZA – Conte: “Kvara non sostituito, ma questa squadra ha un cuore immenso. Sulla Roma…”

: “non, maha unRoma.”">Il tecnico del Napoli ha parlato alla vigilia della sfida dell’Olimpico. Focus sul mercato ecessione ditskhelia, ma anche elogi alla mentalità del gruppo.Antonionon usa giri di parole nellastampa pre Roma-Napoli. Sul mercato e la cessione ditskhelia, il tecnico è stato chiaro: “Avevo detto che speravo che questo mercato mi restituisse una situazione dello stesso livello, abbiamo perso un giocatore importante come, ma oggi non è stato. Va bene tutto, ma non possiamo buttare fumo negli occhi.è un giocatore importante, è stato venduto per 75 milioni”.Il tecnico azzurro ha poi sottolineato i meriti del gruppo: “Dobbiamo dare comunque merito ai ragazzi che hanno conquistato 53 punti, questi ragazzi hanno voglia di crescere e di lavorare al di là delle difficoltà a prescindere anche che siamo pochi a livello numerico”.