Ilrestodelcarlino.it - Confcooperative stringe legami con l’Ue

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Transizione ecologica, inclusione e sostenibilità ma anche agroalimentare, credito, welfare, casa e appalti. Sono stati tanti i temi trattati durante la visita istituzionale del Consiglio di presidenza dia Bruxelles in occasione dell’Anno internazionale delle Cooperative proclamato dall’Onu per il 2025. Presente nella delegazione anche il presidente diEmilia Romagna, Francesco Milza (foto), insieme ai cooperatori emiliano-romagnoli membri del Consiglio di presidenza nazionale. Per l’occasione i rappresentanti dihanno incontrato, tra gli altri, Raffaele Fitto, vicepresidente della Commissione Europea e Tommaso Foti, ministro per gli Affari europei, per il Sud, le Politiche di coesione e per il Pnrr. "Sono stati due giorni intensi - commenta Milza -, durante i quali abbiamo potuto toccare con mano la dimensione europea del modello di impresa cooperativa in un contesto storico mondiale reso sempre più complesso dagli attuali sviluppi geopolitici".