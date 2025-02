Lanazione.it - Confcommercio: "Riqualificazione urbana e turismo: le chiavi per il futuro di Pisa"

, 1 febbraio 2025 - “La rigenerazionerappresenta un processo imprescindibile per migliorare la qualità della vita nelle città, valorizzando al contempo il commercio di vicinato, la cultura e il. In questo contesto, le amministrazioni locali rivestono un ruolo cruciale nell'implementare interventi concreti che favoriscano la crescita economica e sociale”. Il direttore generale diProvincia diFederico Pieragnoli, mette in evidenza l'importanza della rigenerazionee il suo impatto sulle attività economiche di prossimità: “Negozi di vicinato, pubblici esercizi e attività turistiche rappresentano il cuore pulsante dei centri storici, delle periferie e dei piccoli borghi, contribuendo a garantire servizi e sicurezza, contrastando la desertificazione commerciale e restituendo vitalità a strade e piazze”.