Lanazione.it - Confartigianato: «Solidarietà e sostenibilità, serve un riconoscimento fiscale per le imprese»

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 1 febbraio 2025 –unper leIl Segretario Alessandra Papini "Chiediamo alle istituzioni incentivi concreti per chi investe nel sociale" “Viviamo un particolare momento nel quale la ricchezza delle nostre aziende non è data solo dal prodotto che posizionano nel mercato, ma anche dal valore in termini sociali che contribuiscono a formare”. A parlare è Alessandra Papini, segretario diArezzo. “Sempre di più il territorio nazionale è caratterizzato dapiù o meno grandi che partecipano alla costruzione di realtà sociali in grado di restituire al territorio una serie di esperienze che arricchiscono il contesto in cui operano e non solo”, spiega Papini. “Sono numerosi anche nella provincia di Arezzo i casi e le esperienze di aziende che hanno deciso di contribuire al welfare del territorio in cui operano, attraverso donazione e la creazione di vere e proprie strutture al servizio dei cittadini più bisognosi”, sottolinea il segretario.