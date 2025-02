Conclusa la mostra su Munch a Milano | il grido interiore del pittore che ha sfidato le espressioni dell’arte

Leggi su Ildenaro.it

Ad 80 anni dalla morte del grande artista norvegese, il Palazzo Reale die Arthemisia, in collaborazione con il Museodi Oslo, presentano lamonografica che esplora l’esistenza tormentata deldal 1880 sino alla sua morte. Più di cento opere esposte tra dipinti, disegni, stampe e litografie che fanno immergere i visitatori in un’atmosfera evocatrice degli stati d’animo interiori di, attraverso i quali è riuscito a raccontarsi e a lasciarci in eredità l’immensa ricchezza dei suoi capolavori conosciuti in tutto il mondo. I dipinti allestiti lungo il percorso espositivo interrogano il fruitore affrontando temi universali come la nascita, la morte, l’amore, il mistero della vita, le difficoltà psicologiche umane: la volubilità dell’amore, il disagio delle malattie, il dolore della perdita, la ricerca inquieta di forze invisibili che costituiscono l’universo.