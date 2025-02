Ilnapolista.it - Conceiçao: «Vedo tante bugie scritte. Io il Conte portoghese? Ah (sorride)»

Sergio, allenatore del Milan, presenta in conferenza stampa la sfida tra Milan e Inter, valida per la ventiduesima giornata di Serie A e in programma domani alle 18:00. Le dichiarazioni proposte da Tmw.Leggi anche: Morata se ne va in Turchia perché lo spogliatoio del Milan è una polveriera (Marca): «Io il? Ah»La Supercoppa insegna?«Guardare i punti forti dell’avversario e guardare la nostra rosa è fondamentale per trovare un equilibrio. Ho affrontato l’Inter con il Porto: non hanno cambiato tanto, i giocatori si conoscono bene ed è molto positivo per loro. Noi dobbiamo capire cosa possiamo fare per contrastare le loro dinamiche di gioco e attaccare le loro debolezze».voci di mercato.«In questo periodo di mercato aperto – e ho già detto che è troppo tempo un mese, anche per la testa dei giocatori – non è facile lavorare.