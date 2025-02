Inter-news.it - Conceicao: «Milan ambiente non facile. Mercato aperto non aiuta»

Leggi su Inter-news.it

alla vigilia di-Inter derby valido per la ventitreesima giornata di Serie A dopo la conferenza stampa, ha risposto alle domande dei giornalisti presenti.NON– Sergiodopo la conferenza stampa ha parlato così su Sky Sport: «Sono qui da un mese, ma credo sia molto di più perché sono 24/24h qui aello. Cerchiamo sempre di migliorare, è unche nonperché qui perdere o pareggiare non è possibile. In questo momento c’è questo, ci sono tante notizie che vengono da fuori che delle volte è difficile controllare. Noi cerchiamo di concentrarci e focalizzarci sulla partita di domani. Se vinciamo contro l’Inter le cose saranno più leggere. Io ho scelto ilperché alnon si può dire di no, per me è un passo avanti. Ho detto di no a molte altre squadre, i soldi non mi interessano.