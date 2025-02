Ilrestodelcarlino.it - Con le nuove guide inclusive lo spettacolo è per tutti

Con il balletto ’Carmen’ di domani, al teatro Comunale Pavarotti Freni prosegue il progetto ’Opera inclusiva’ che rende gli spettacoli accessibili a, con un’attenzione particolare per le persone con disabilità sensoriale e intellettiva. E proprio in questi giorni ‘debuttano’ le’ che potranno accompagnare alla fruizione di spettacoli e iniziative collaterali, come visite guidate e itinerari formativi. Presso il teatro si sono svolte due giornate di formazione, coordinate da Elena Di Giovanni e Francesca Raffi dell’Università di Macerata, che hanno coinvolto 23 corsisti con disabilità sensoriale e intellettiva, fra i 20 e i 45 anni. Lecollaboreranno per offrire percorsi accessibili e coinvolgenti e parteciperanno attivamente al progetto Opera Inclusiva: saranno coinvolte nella pianificazione e promozione di appuntamenti, contribuendo alla realizzazione di servizi e materiali specifici, come percorsi e laboratori multisensoriali pre-