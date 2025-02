Spazionapoli.it - Comuzzo, ribaltone tra Napoli e Fiorentina: cambia tutto

Ultimissime calcio– Arrivano novità nella trattativa tra il club del presidente Aurelio De Laurentiis e laper il difensore centrale Pietro.In queste ultimissime ore di calcio mercato, ilè pronto a mettere la freccia. La società azzurra è destinata a diventare una delle squadre più attive nella fase finale della sessione di riparazione. Tutti attendono novità sull’affare che porterebbe in azzurro Allan Saint Maximin, che arriverebbe eventualmente in prestito dall’Al Ahli. Nel caso in cui non dovessero essere superati gli scogli burocratici, il piano B indicato nella serata di venerdì è Jeremie Boga (clicca qui per tutti i dettagli).Altro nome che tiene banco in queste ore in casa azzurra è quello di Pietro: il difensore di proprietà dellaè nel mirino del club capitanato dal presidente Aurelio De Laurentiis, pronto a mettere sul piatto un investimento anche importante per portare il centrale viola all’ombra del Vesuvio.