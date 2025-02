Ilnapolista.it - Comuzzo, per Commisso vale quanto Buongiorno (40 milioni): quasi 2 milioni a presenza in Serie A

Leggi su Ilnapolista.it

Il Corriere dello Sport analizza la situazione: il Napoli si è fiondato sul difensore come strategia B dopo i mancati affondi su Garnacho prima e su Adeyemi poi. Non potendo dunque sostituire Kvaratskhelia in modo permanente con un acquisto che pareggi (o che almeno si avvicini) la sua qualità, De Laurentiis e Manna hanno pensato di investire per il futuro in un altro ruolo. Il difensore della Fiorentina ha solo 19 anni ma ha mostrato grandissimi doti in questo inizio di campionato, motivo per cuistarebbe pensando di non lasciarlo già partire in questa finestra, considerandolo un patrimonio vero e proprio del club., la Fiorentina fa muro e chiede 40(CorSport)Di seguitosi legge sull’edizione odierna de Il Corriere dello Sport:“Roccos’è messo a difendere il suo difensore.