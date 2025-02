Terzotemponapoli.com - Comuzzo: duello Napoli-Fiorentina

La rivelazione della stagionePietro, difensore classe 2005 della, è uno dei nomi più caldi del mercato. Il giovane talento si è imposto come una delle sorprese della stagione, attirando su di sé l’interesse di diverse big. Tra queste, ilè in prima fila e sta intensificando i contatti per chiudere l’operazione.Il nodo economico perSecondo le ultime indiscrezioni, la trattativa traè in una fase delicata. Il presidente viola Rocco Commisso chiede 35 milioni di euro più 5 di bonus per lasciar partire il difensore. Il, invece, al momento è fermo a un’offerta intorno ai 30 milioni. Il divario economico resta un ostacolo, ma i partenopei stanno cercando di trovare una soluzione per avvicinarsi alle richieste della