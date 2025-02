Ilgiorno.it - Comunità energetica. Le adesioni crescono

Leggi su Ilgiorno.it

Contribuire alla riduzione dei costi energetici, ma anche favorire lo sviluppo economico, sociale e ambientale del territorio.in maniera importante le richieste di adesione a So.cer, ladella provincia di Sondrio promossa da Confartigianato Imprese con il supporto dell’amministrazione provinciale nata l’11 novembre scorso. Lunedì 10 febbraio sarà presentato il risultato delle numerose attività di promozione sviluppate in poco meno di due mesi attraverso una serie di incontri in presenza aperti a imprese e amministrazioni comunali e ad alcuni webinar, mentre lunedì 3 febbraio alle 20,30 i dettagli della So.cer saranno illustrati - nei dettagli e nei vantaggi per chi deciderà di aderirvi - anche a Chiavenna: l’appuntamento è alla sala conferenza della BPS. Quanto all’incremento delle, questo è andato di pari passo anche con l’implementazione del sito sondrio.