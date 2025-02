Ilgiorno.it - Comune, svolta sulle partecipate. Il Consiglio dice sì al terzo mandato. Ferrero verso la conferma a Sogemi

Sì al, ma adeguatamente motivato, per i manager nominati dal sindaco nelle societàdel. L’assemblea di Palazzo Marino giovedì ha approvato una delibera che modifica il “Regolamento sugli indirizzi e le procedure per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti delpresso enti aziende, istituzioni e società“. Parliamo del Regolamento approvato nel 2012, durante l’era del sindaco Giuliano Pisapia, in cui era stato introdotto il limite dei due mandati (tre anni più tre anni) per i manager nominati dal primo cittadino attrabandi pubblici. La delibera che ha modificato il “Regolamento Pisapia“ ha previsto una serie di modifiche costate sei mesi di lavoro e quattro commissioni consiliari (l’ultima martedì), oltre al voto di giovedì dell’assemblea di Palazzo Marino: 24 i voti favorevoli e 10 i contrari.