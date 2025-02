Ilrestodelcarlino.it - Comune-Reggiana, torna il sereno. Il ’training center’ avrà il sintetico

Ile lasono impegnati a cercare le migliori soluzioni per realizzare, al centro sportivo di via Agosti, un camponecessario per l’attività sportiva dei settori giovanili e della prima squadra – rassicurano il vice sindaco Lanfranco de Franco e l’assessore allo sport Stefania Bondavalli - Stiamo infatti definendo le condizioni tecnico-amministrative che possano consentire di arrivare all’obiettivo che condividiamo. Ringraziamo la società per il dialogo aperto e costruttivo che si è rinsaldato nei primi mesi di questa nuova giunta e che conferma il valore che laCalcio rappresenta per la nostra città". Dopo la doccia fredda della settimana scorsa – quando si era scoperto che dal bilancio di previsione era stata cancellata la realizzazione del, operazione da circa novecentomila euro - adesso all’orizzonte sembra stagliarsi nuovamente il