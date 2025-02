Ilrestodelcarlino.it - Comprò un Modigliani al mercatino: “Fui attirato da un timbro sul retro”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Recanati, 1 febbraio 2025 – Un tesoro sepolto tra le cianfrusaglie, una scoperta degna di un romanzo. Quel dipinto di Amedeo, comprato per caso dal recanatese Paolo Guzzini in una bancarella a Le Mans, in Francia, è stato, in quel momento, 15 anni fa, un acquisto senza pretese e senza alcuna consapevolezza del suo effettivo valore. Il quadro, privo di firma e di origine incerta, ha svelato il suo segreto col passare del tempo: si tratta di un’opera risalente ai primi anni di produzione artistica di, quando il giovane Amedeo stava ancora definendo il suo linguaggio, unico e inconfondibile. Questo capolavoro, oggi ufficialmente riconosciuto come opera autentica dell’artista, è solo uno dei tanti tesori che arricchiscono la collezione di Paolo Guzzini, imprenditore e appassionato collezionista d’arte.