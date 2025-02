Dayitalianews.com - Compra un quadro sulle bancarelle, 15 anni dopo scopre che è un Modigliani del valore di svariati milioni di euro

Colpo di fortuna o straordinario intuito? Potrebbero esserci entrambe le cose dietro la straordinaria scoperta che ha fatto Paolo Guzzini, collezionista italiano e appassionato d’arte che 15acquistò senza grandi pretese unin un mercatino di Le Mans, in Francia, per poi scoprire che tra le mani aveva unoriginale.La storia deldiGuzzini ci vide qualcosa di speciale in quele decise dirlo. La sua attenzione fu attirata da un timbro misterioso sul retro e così, su consiglio dell’amico e critico d’arte Alberto Mazzacchera, iniziarono le prime indagini sulla tela e dalle analisi chimiche emerse un dettaglio interessante: il bianco utilizzato era di tipo povero, lo stesso usato ad inizio ‘900 tra i pittori della Parigi bohémienne.