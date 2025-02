Lopinionista.it - “Competitività alla prova della cybersecurity”, convegno con Pagano

Leggi su Lopinionista.it

ROMA – Martedì 4 febbraio, alle ore 10, presso la Sala MatteottiCamera dei deputati, si svolge il. La sicurezza informatica in Italia e in Europa tra innovazione e regole”. Interviene il segretario di presidenzaCamera, Alessandro Colucci.Partecipano, fra gli altri, i presidenti delle Commissioni Affari costituzionali, Nazario(foto), e Politiche Ue, Alessandro Giglio Vigna, e il direttore generale dell’agenzia per la cybersicurezza nazionale, Bruno Frattasi. L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.L'articolo “”,conL'Opinionista.