Commerzbank Giorgetti | Germania non ha mai chiesto nostro aiuto

Il ministro dell’economia Giancarloha commentato le indiscrezioni di stampa riguardanti l’intervento del Tesoro sull’operazione Unicredit-, ridal vicencancelliere tedesco, Robert Habeck, parlando a Varese a margine del convegno ‘La Lombardia che vorrei’. “Berlino non chiede l’all’Italia semplicemente perché ognuno ha a casa propria, le proprie decisioni da prendere. Certamente quello che riconosco al collega tedesco, al collega spagnolo e anche al sottoscritto è anche il diritto dei governi di dire la loro quando si parla di una cosa importante come il credito di Stato, quindi quello che fa laè legittimo, quello che fa la Spagna è legittimo, quello che fanno gli operatori di mercato bancario è legittimo, ciascuno ha il proprio ruolo”.: “Ops Mps su Mediobanca non è guerra Roma-Milano”“Non penso proprio che sia una guerra tra Roma-Milano, poi la dimensione di quelle banche è internazionale.