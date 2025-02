Liberoquotidiano.it - "Cominci a pensare come difendersi": dazi, Giorgetti avverte l'Europa

"È già accaduto in passato, l'ha fatto, di fatto, anche l'amministrazione Biden. L'a immaginare degli strumenti per difendere le produzioni che esistono ine quindi anche in Italia": il ministro dell'Economia Giancarlolo ha detto in un'intervista al Tg1 commentando l'ipotesi che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, possa imporreanche all'Unione Europea dopo quelli già in vigore per Messico, Canada e Cina. Tra l'altro, è stato lo stesso tycoon ad avvertire l'nei giorni scorsi sull'eventualità di: "Li imporrò sicuramente". Intervenuto a Varese per il convegno "La Lombardia che vorrei", il ministro ha invece lanciato una proposta sui trasporti in Italia: "L'aeroporto di Malpensa continua a crescere a creare occupazione. Quello che manca a Malpensa - ammetto che è una mia grande sconfitta - è che ho chiesto l'alta velocità, un Frecciarossa o un Italo, che connettesse Malpensa a Roma.