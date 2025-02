Cinemaserietv.it - Come finisce il film Risvegli? Un epilogo toccante

Leggi su Cinemaserietv.it

con Leonard Lowe che, dopo aver sperimentato un breve ma intenso ritorno alla vita grazie al farmaco L-Dopa, perde progressivamente i miglioramenti ottenuti e ricade nello stato catatonico. Il dottor Malcolm Sayer, impotente di fronte al fallimento della cura, comprende che, sebbene la scienza non possa ancora sconfiggere la malattia, l’esperienza di quei momenti di lucidità ha lasciato un segno profondo, insegnando a lui e agli altri il valore della vita e dell’attimo presente.La storia segue il dottor Sayer, un neurologo timido e riservato che, negli anni ‘60, inizia a lavorare in un ospedale con pazienti affetti da encefalite letargica, condannati a uno stato vegetativo. Dopo alcune osservazioni, Sayer ipotizza che il farmaco L-Dopa, usato per il Parkinson, possaare i pazienti.