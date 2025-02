Oasport.it - Combinata nordica, Oftebro batte Riiber in volata nell’Individual Compact di Seefeld

Jens Luraasha la meglio nel duello finale con Jarl Magnuse vince inla seconda prova del Triple di, valevole come quinta tappa stagionale della Coppa del Mondo maschile 2024-2025 di. Successo individuale numero 7 in carriera nel circuito maggiore (il secondo dell’inverno) per il 24enne norvegese, che resta in lizza per una difficile rimonta in ottica Sfera di Cristallo., quinto dopo il segmento di salto mattutino sul trampolino piccolo tirolese, ha poi recuperato senza troppi patemi i 22 secondi che lo separavano da(il migliore nel salto) al via del segmento di fondo sulla distanza di 7,5 chilometri, facendo parte del gruppetto di testa che si è giocato le prime cinque posizioni nell’ultimo e decisivo giro.Il pettorale giallo, vincitore della mass start di ieri, ha provato un forcing impressionante nel tentativo di staccare tutti i suoi avversari, maha avuto il merito di resistere per poi uscire fuori sul rettilineo conclusivo non lasciando diritto di replica al connazionale.