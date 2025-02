Oasport.it - Combinata nordica femminile, Armbruster sfrutta la squalifica di Hagen e trova la prima vittoria della carriera a Seefeld

Nathaliecoglie la palla al balzo enel migliore dei modi il passaggio a vuotodominatrice Ida Marieta stamattina nel segmento di salto), imponendosi nell’Individual Compact die conquistando la tanto agognataindividualenella Coppa del Mondo di.Una grande soddisfazione per la giovane tedesca classe 2006, che sale finalmente sul gradino più alto del podio dopo aver collezionato la bellezza di cinque secondi e nove terzi posti tra il 2 dicembre 2022 ed il 31 gennaio 2025., in questo biennio, ha dovuto fare i conti con due dominatrici assolute come Westvold Hansen eche hanno concesso le briciole al resto del mondo.Alla fine laè arrivata sulle nevi austriache in occasione del secondo atto del Triple di, vincendo il segmento di salto su trampolino piccolo e poi stampando il miglior tempo nella 5 km di fondo.