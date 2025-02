Spazionapoli.it - Colpo Napoli, scambio di documenti: tutte le cifre

Leggi su Spazionapoli.it

Calciomercato n24 – Ilchiude ildi mercato per gennaio. Antonio Conte potrà fare affidamento su di lui dalle prossime partite.Ilsi appresta a chiudere il post Kvaratskhelia, dopo le parole di Antonio Conte in conferenza stampa la dirigenza partenopea è pronta ad accontentarlo.Dopo aver sondati parecchi nomi, si è arrivati ad una conclusione. L’esterno arriva dall’estero. Saint-Maximin si avvicina a diventare un nuovo calciatore del, il francese classe 97? arriverà in Serie A.Allan Saint-Maximin al, partenopei prossima alla chiusuraAllan Saint-Maximin è pronto a diventare un nuovo calciatore del, l’ex esterno del Newcastle vuole tornare ai livelli raggiunti in Premier League. Conte e il club partenopeo sono pronti a dargli un’altra possibilità.