Colpo Inter arriva Zalewski | i dettagli dell’affare

Dopo aver ufficializzato la cessione al Villareal di Tajon Buchanan, l’ha chiuso subito per il suo naturale sostituto: dalla Roma, in prestito con diritto di riscatto, Nicola. I nerazzurri hanno deciso di affondare ilnon appena hanno chiuso la cessione dell’esterno canadese, che si è trasferito in Spagna dove dovrebbe avere molte più occasioni di giocare rispetto a quanto è accaduto in questi mesi all’.Fatta perall’Come riportato dal noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano sui suoi canali social, l’esterno polacco sarà un giocatore dell’, che prima dovrà sostenere le consuete visite mediche, che sono in fase di pianificazione. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto, che è fissato a circa 6 milioni di euro.