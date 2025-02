Lanazione.it - Colpisce un ragazzino con i cocci di una bottiglia: 19enne arrestato per tentato omicidio

Pistoia, 1 febbraio 2025 -una Pistoia peraggravato nei confronti di un coetaneo. L’episodio risale all'alba del 19 gennaio 2025 ed è avvenuto davanti alla discoteca 'Circolo H2no’ in via Montale. Secondo quanto ricostruito nelle indagini dei carabinieri coordinate dalla procura pistoiese, i buttafuori del locale hanno allontanato ile un altro per un alterco. Ad innescare la discussione sarebbe stato un tentativo di attaccare discorso, da parte della vittima verso un'amica dell'aggressore. I buttafuori avrebbero invitato entrambi a lasciare la discoteca. Una volta fuori però, l'aggressore,che era a bordo dell'auto del padre, su cui era già salito per rincasare, avrebbe scorto il gruppo di amici della vittima ad una distanza di circa 100 metri dalla discoteca.