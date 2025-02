Secoloditalia.it - Col Covid centinaia di denunce a Conte, ma in quel caso la magistratura militante chiuse un’occhio…

Leggi su Secoloditalia.it

C’è un curioso paradosso nella narrazione giuridica italiana: se una denuncia arriva a un certo indirizzo, diventa un atto dovuto, se invece giunge a un altro, finisce nel tritacarte senza troppi convenevoli. IlAlmasri sta mettendo in luce questa discrezionalità, che a tratti sembra sconfinare in un esercizio di potere selettivo. Perché, viene da chiedersi, nel bel mezzo dell’emergenza, mentre piovevano esposti contro Giuseppe, nessuno si è sentito in dovere di attivare il Tribunale dei ministri? Perché ora, invece, neldella denuncia di Luigi Li Gotti contro Giorgia Meloni e i suoi ministri, laha risposto con l’agilità di un corridore olimpico?Duecentocontro, lain ferie Facciamo parlare i numeri. Secondo quanto riportato dal direttore della Verità Maurizio Belpietro, l’ex premierfu oggetto di duecentodurante il suo mandato, ma solo due di queste portarono alla sua iscrizione nel registro degli indagati.