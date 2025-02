Ilrestodelcarlino.it - Cocaina nascosta dentro alla calzamaglia: 32enne arrestato a Massa Lombarda

Undi origine marocchina domiciliato a, incensurato e disoccupato, è statogiovedì scorso dai carabinieri del Norm di Lugo con 26 grammi disuddivisi in 38 dosi: 35 erano state sistemate in un pacchetto di sigarette e tre in un ovulo di color giallo. In particolare i militari, nel corso di servizi di controllo del territorio finalizzatiprevenzione e repressione dello spaccio nei pressi di luoghi e bar frequentati da tossicodipendenti, hanno controllato e il giovane il quale,vista delle divise, secondo gli inquirenti era apparso piuttosto sorpreso e preoccupato tanto da tentare di allontanarsi in fretta. La droga, poi sequestrata, è stata trovatache ilindossava sotto ai pantaloni. A quel punto, come disposto dal pm di turno Francesco Coco, il giovane è stato accompagnato in una cella di sicurezza dell’Arma.